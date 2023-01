Il carabiniere Michele Delena va in pensione, San Miniato saluta il Luogotenente

Lo scorso 10 gennaio, il Luogotenente Carica Speciale Michele Delena è stato posto in congedo, dopo quasi 37 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Il Sottufficiale è stato salutato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, presso la caserma "Sandulli Mercuro" di Pisa e successivamente presso il Comando di Compagnia di San Miniato (PI), dove il Comandante, Maggiore Francesca Lico ed i militari della sede hanno voluto tributargli stima e riconoscenza per la dedizione e la sensibilità dimostrata e gli ottimi risultati ottenuti nei tanti anni di onorata carriera militare al servizio della comunità.

Originario della Puglia, ma ravennate di nascita, arruolatosi nel 1984 nella Marina Militare, ove ha assolto il servizio militare di leva, nel biennio ‘87/’89 ha frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri nelle sedi di Velletri (RM) e Vicenza e svolto, durante il corso, il periodo di tirocinio, quale Carabiniere Allievo Sottufficiale, presso la Stazione Carabinieri di Castellaneta (TA).

In seguito, al termine del periodo di formazione presso la Scuola Sottufficiali, è stato promosso Vice Brigadiere e destinato alla Stazione Carabinieri di Prosecco (TS) quale Sottufficiale in sottordine, con precipui compiti di vigilanza sul confine con l’attuale Slovenia, per poi essere impiegato, nel corso del 1997, presso la Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo (FG); nel dicembre dello stesso anno, è stato trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Empoli (FI), assolvendo sia l’incarico di Capo equipaggio all’aliquota Radiomobile che, dal settembre ’99, di addetto all’aliquota Operativa; da qui, nell’agosto del 2010, viene trasferito alla Stazione Carabinieri di Montecatini Terme (PT), di nuovo quale Sottufficiale in sottordine. Nel settembre del 2014 giunge al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Miniato (PI), quale addetto all’aliquota Operativa, assumendo anche l’incarico, tra il 2018 e il 2019, di Comandante Interinale della Compagnia, rimanendovi fino al congedo.

Nel corso della sua lunga carriera militare, il Sottufficiale, che ha sempre goduto di grande considerazione da parte dei colleghi, della scala gerarchica, nonché delle Magistrature presso le quali si è trovato ad operare, oltre agli encomi ricevuti per le attività investigative portate a termine con successo dall’Arma, è stato decorato della croce d’oro con stella per anzianità di servizio e nominato Cavaliere della Repubblica.

Fonte: Legione Carabinieri "Toscana" - Comando Provinciale di Pisa