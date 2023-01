Musica e beneficenza, allo Shalom di Empoli in scena "TeatroZero" per Marta Onlus

Appuntamento con la solidarietà domenica 22 gennaio, alle 16.15, al Teatro Shalom di Empoli, con lo spettacolo di musica dal vivo del gruppo "TeatroZero". Il ricavato sarà devoluto all'associazione MartA Onlus, che come spiegato dagli organizzatori, "rappresenta la volontà di mettersi al servizio dei meno fortunati, attraverso interventi di assistenza e formazione sanitaria, prevenzione ed istruzione".

Il gruppo "TeatroZero" nasce per promuovere musica e spettacoli, ma fin da subito, con un occhio rivolto alle tematiche sociali. "Da qui l’idea di Maurizio Orselli di costruire un team che portasse avanti il tributo del grande Renato Zero - si legge ancora nella presentazione dell'evento - grazie alla interpretazione in chiave moderna di Emanuele Ginori. Ancora una volta il progetto prende vita esibendosi al teatro Shalom con la partecipazione di amici e compagni di viaggio: Paolo Ax, Antonio Ferri, Antonella Grattarola, Roberto Maestrelli, Marinella Marcacci, Mario Pelagotti. Alcuni brani musicali saranno accompagnati dal corpo di ballo della Scuola Simon Dance Studio di Empoli, diretta magistralmente da Simona Cerbioni".

Per informazioni e prenotazione dei biglietti: Maurizio 340 4773699