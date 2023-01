Pc e portatili gratuiti alle associazioni: come fare richiesta

Pc gratis: c'è un modo per averli

Pc, portatili e server in dismissione dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente agli enti che ne faranno richiesta. C'è tempo fino al 3 febbraio (ore 12) per fare richiesta all'ente nazionale tramite la casella pec cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it. Possono fare richiesta tutte le scuole, statali e paritarie, le pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni non-profit pubbliche e private.

Qui il bando completo per fare richiesta.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e a questo link.

I pc potrebbero essere senza il sistema operativo installato perché le licenze potrebbero essere scadute. In tal caso sarà possibile installare un sistema operativo gratuito su piattaforma Linux.

Man mano che le apparecchiature in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita, a lotti di 5 apparecchiature presso una stessa sede, i soggetti partecipanti alla cessione saranno contattati in ordine di graduatoria e su base provinciale.

Appena in un ufficio saranno disponibili 5 apparecchiature, sarà contattato il primo ente in graduatoria che abbia espresso preferenza per la provincia nella quale risiede l’ufficio suddetto e che non abbia già ricevuto altre apparecchiature tramite la procedura oggetto del bando.