"Più leggi... più vinci", successo per il biblioquiz a premi di Poggibonsi

Quattro vincitori e una bella partecipazione per l’iniziativa di promozione alla lettura “Più leggi…. più vinci”, che si è svolta alla biblioteca comunale Gaetano Pieraccini. “Una ulteriore occasione costruita e promossa per diffondere e incentivare la pratica della lettura - dice l’assessore alla cultura Nicola Berti - Come sempre l’iniziativa è stata accolta con grande interesse sia da parte degli utenti abituali sia da parte di persone che non frequentano assiduamente la nostra biblioteca. Grazie a tutti e a tutte loro e grazie alle librerie che ci hanno accompagnato in questo progetto e hanno collaborato con noi mettendo a disposizione i buoni in premio”.

Il biblioquiz “Più leggi…. più vinci” si è svolto ogni sabato, dal 22 ottobre al 10 dicembre 2022, tramite la pagina Instagram della biblioteca. Ha registrato mediamente dai 50 ai 70 partecipanti per ogni ‘puntata’ raggiungendo fino agli 80 ‘giocatori’. Per partecipare è stato necessario rispondere a quattro domande su un libro classico o di grande successo proposto nella story instagram della biblioteca ogni sabato. Al termine dell’iniziativa sono state sommate le risposte corrette (subito visibili) di ogni singolo partecipante ed è stata quindi stilata la classifica finale. In premio per i primi classificati un bonus destinato all’acquisto di libri spendibile nella libreria abbinata: libreria Mondadori (primo classificato), libreria Bistrot Olivia (secondo classificato), libreria Arcobaleno (terzo classificato). I vincitori finali sono stati quattro, anziché tre come inizialmente previsto, per un ex equo al primo posto. Di conseguenza, e grazie alla disponibilità della libreria Mondadori, anche i bonus abbinati al primo classificato sono diventati due.

A vincere sono stati Federica Pace e Alice Pianigiani (primo posto ex equo), Maria Agostina Scaletta (secondo posto) e Francesca Baroncini (terzo posto).

“Il nostro è un impegno costante per promuovere la lettura, i libri, la cultura e tutti gli strumenti e gli spazi che alimentano corrette relazioni fra persone – dice Berti – Le attività con le scuole, la recente Notte dei Pupazzi, tutta la progettualità promossa negli anni per far crescere la nostra biblioteca va in questa direzione. Il successo di questa nuova iniziativa premia la pratica della lettura ma anche l’attenzione e la qualità del servizio reso alla nostra biblioteca. Grazie ai partecipanti e alle tre librerie coinvolte per la disponibilità e la generosità dimostrata anche in questa occasione”.

Fonte: Comune di Poggibonsi