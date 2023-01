Retiambiente Spa cerca personale: le posizioni richieste e come fare domanda

Pubblicato un avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica per la formazione di più graduatorie da inserire con contratto a tempo pieno ed indeterminato per Retiambiente Spa e per le società da essa controllate: ESA SpA, REA SpA, AAMPS SpA, GEOFOR SpA, ASCIT SpA, SEA AMBIENTE SpA, ERSU SpA. LUNIGIANA AMBIENTE s.r.l. . Retiambiente spa è la società in house providing, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Per presentare domanda c'è tempo fino al 13 febbraio 2023 alle ore 12, l'avviso di selezione è consultabile sul sito www.retiambiente.it alla voce Società trasparente> Selezione del personale> Reclutamento del personale> Bandi e avvisi di selezione per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione.

QUI per consultare l'avviso di selezione, le posizioni e i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda

Le graduatorie, suddivise per ciascuna posizione, sono le seguenti: