Trovata svenuta in auto, addosso aveva cocaina e anfetamina: denunciata

Donna trovata svenuta in macchina, non escluso sotto effetto di droga: soccorsa della Polizia di Stato. Gli agenti l’hanno poi denunciata dopo averle trovato addosso cocaina e anfetamina.

È successo ieri mattina, quando intorno alle 11.00 gli agenti della Polizia di Stato hanno notato a seguito della segnalazione di un passante, in zona Firenze sud, un’autovettura parcheggiata con all’interno una donna svenuta.

I poliziotti sono subito intervenuti aprendo la portiera del mezzo, momento in cui l’interessata, una 35enne fiorentina, ha ripreso conoscenza. Notando tuttavia qualcosa di strano, le volanti hanno approfondito i controlli soprendendola con addosso 2 dosi di cocaina e una di anfetamine, non escludendo quindi che il temporaneo malore fosse stato causato proprio dall’assunzione di droga.

I successivi controlli nella sua abitazione hanno portato al ritrovamento di un bilancino di precisione e materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti, elementi che insieme a quanto già rinvenuto e a circa 200 euro in banconote di piccolo taglio saltati fuori dalle tasche della sospetta, hanno portato i poliziotti ad ipotizzare che la droga sequestrata potesse essere destinata allo spaccio, anche se di modica quantità. L’indagata oltre ad essere stata quindi denunciata per illecita detenzione di cocaina e anfetamina, è finita nei guai anche con per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per rilevare l’eventuale stato di alterazione, con il conseguente sequestro ai fini della confisca della sua autovettura.

Fonte: Questura di Firenze