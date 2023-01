Unicoop, i numeri del 2022. +8,6% nelle vendite rispetto al 2021

A fronte di un contesto turbato da molti elementi di incertezza, i numeri registrati dalla Cooperativa nel 2022 sono un segnale importante della fiducia dei consumatori che hanno continuato a scegliere i punti vendita Coop.fi per la loro spesa quotidiana. Da un primo bilancio, il 2022 presenta buoni numeri e risultati positivi per la Cooperativa che chiude l’anno con il segno più, registrando un valore delle vendite pari a 2,606 miliardi di Euro, in incremento del +8,6% rispetto al 2021. Pur tenendo conto del dato inflattivo e di una contrazione dei consumi legata al carovita, anche i volumi di vendita registrano un importante incremento del 2,1%. Un risultato incoraggiante, che conferma il gradimento e la fiducia di soci e clienti ai quali va il ringraziamento della Cooperativa.

Proprio sul tema carovita, la Cooperativa ha garantito il massimo sforzo per tutelare il potere di acquisto dei soci durante la tempesta inflattiva, ancora in corso: impegno, quello sul fronte della convenienza, che la Cooperativa ha voluto rinforzare nel mese di dicembre, con le iniziative del blocco prezzi, in vigore fino allo scorso 8 gennaio, dei buoni spesa da 5 Euro e di sconto del 30% su tutti i prodotti Fior fiore, messe in campo per permettere a tutti i soci e clienti un carrello di qualità durante le feste, periodo di massimi acquisti dell’anno per le famiglie.

Se l’8 gennaio è terminato il blocco totale dei prezzi, la Cooperativa da subito rilancia l’impegno sulla convenienza e la difesa del potere d’acquisto con nuove iniziative. Fino a Pasqua, prezzi bloccati su 700 prodotti con un paniere che include prodotti a marchio, di marca e prodotti freschi, per comporre, con un’ampia scelta, il carrello della spesa quotidiana e settimanale.

In calendario, tra gennaio e febbraio, anche tre appuntamenti con l’iniziativa Giorni più buoni che è già in corso questa settimana e verrà replicata nei periodi 23 gennaio – 5 febbraio e 6 -19 febbraio. Come nei precedenti appuntamenti, nella prima settimana ogni 15 Euro di spesa verrà erogato un buono da 5 Euro, fino ad un massimo di 2 buoni per spesa, spendibile nella settimana successiva su una spesa di 15 Euro di prodotti a marchio.

Unicoop Firenze riconferma anche per il nuovo anno il suo obiettivo principale che è quello di garantire ai propri soci e clienti una spesa più conveniente, con prodotti sicuri e di qualità.

Fonte: Ufficio Stampa