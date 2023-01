VarGroup acquisisce Var4Retail, nel settore dell'e-commerce

La VarGroup, società del Gruppo Sesa, ha definito l'acquisizione di Var4Retail, azienda trevigiana che si occupa di affiancamento alle aziende del settore moda per quanto riguarda la vendita.

La società veneta ha oltre venti anni di esperienza nel settore digitale per le soluzioni di e-commerce e servizi per negozi on line e fisici.

Var4Retail è inoltre proprietaria di una applicazione che lavora in ausilio dei propri clienti per aiutarli nelle vendite.

L'operazione è stata condotta da Var Prime, un controllata di Var Group, la quale continuerà "il proprio percorso di consolidamento di competenze specializzate - si legge in una nota della società - grazie all'integrazione di realtà eccellenti che portano il proprio contributo nel fornire soluzioni a supporto della digitalizzazione di settori verticali come Fashion, Textile e Retail".