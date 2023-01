A Pistoia la replica ecosostenibile della Basilica di Betlemme

Una replica della Basilica di Betlemme, in scala 1:50, sarà a Pistoia sabato 21 e domenica 22 gennaio nella Cattedrale di San Zeno. Una struttura realizzata in bioplastica che riproduce ogni particolare dell’edificio costruito sulla grotta della Natività. L’orario previsto, nei due giorni, va dalle ore 21 alle 23, con la possibilità di ampliare anche ad aperture pomeridiane (dalle 16 alle 18 e subito dopo la Messa delle ore 18).

L’iniziativa è promossa dall’associazione pistoiese “Il Viaggio APS” che si propone di sensibilizzare la popolazione, anche organizzando pellegrinaggi, attorno ai temi della Terra Santa, ed è stata resa possibile grazie all’intesa tra il presidente Fabrizio Bonechi e la disponibilità dell’arciprete della Cattedrale don Luca Carlesi.

Il modello sarà esposto nella cripta della Cattedrale di San Zeno e sarà raggiungibile attraverso un percorso molto suggestivo, con la chiesa tenuta al buio, illuminata solo dalla luce fioca di candele in modo da tenere alto nei visitatori il fascino di poter vedere, sia pure in dimensioni ridotte, una costruzione così significativa.

Il modello è stato prodotto dal laboratorio DAda-LAB del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia che ha portato a costruire il modello realizzato in PLA (bioplastica ricavata dal mais) grazie ai finanziamenti della Piacenti Spa l’azienda pratese che a Betlemme sta restaurando la Basilica. Prima di arrivare a Pistoia, il modello in 3D della Natività è stato esposto, lo scorso ottobre, presso la sede centrale UNESCO a Parigi durante una mostra (“Les meravilles de la Nativité”) che descrive gli studi e le ricerche preliminari per i restauri della basilica. Per realizzare il modello sono stati necessari sette mesi di tempo con dieci stampanti in 3D impegnate per un totale di quasi 9.400 ore di stampa.

