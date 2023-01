Abbandono dei rifiuti: varie sanzioni a Livorno. Blitz di municipale e Ispettori ambientali

La Rosa, Romito e Quercianella. Sono le aree dove in questi giorni la Polizia Municipale, supportata dagli ispettori ambientali, ha concentrato parte dei suoi sforzi operativi per porre fine al reiterato e incauto abbandono di rifiuti di varia tipologia segnalato dai cittadini attraverso il Comune di Livorno (servizio SegnalaLI) e il call center di AAMPS. Più nello specifico si tratta di elettrodomestici, mobilio, suppellettili e tanto altro ancora, per oltre 3 tonnellate di materiale, rinvenuti in Via M. L. king, nei pressi della Cala del Leone e in Via del Littorale a ridosso del sottopasso della stazione ferroviaria.