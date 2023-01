Al Palazzo Blu la mostra Immagini dal Ventennio

La mostra fotografica Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943) – che espone circa duecento immagini provenienti dall’archivio Allegrini relative ai diversi aspetti vita della società cittadina nell’epoca del fascismo, in corso a Palazzo Blu fino al 26 marzo 2023 – trova un significativo completamento in un ciclo di cinque conferenze che, da gennaio a marzo 2023, si svolgono nell’auditorium di Palazzo Blu.

Alcuni studiosi, tra i più qualificati nel loro specifico campo, illustrano temi nodali della vicenda del Ventennio. Si propongono di aiutare a coglierne l’effettivo significato, sfuggendo alle trappole di una memoria pubblica che – come hanno ancora mostrato tante iniziative realizzate in occasione della ricorrenza centenaria dell’ascesa al potere di Mussolini - non sempre ha recepito le acquisizioni conoscitive maturate dalla storiografia.

Il pubblico potrà così approfondire, oltre alle complessive teorie interpretative di un fenomeno che ha avuto una proiezione internazionale e allo svolgimento di un fascismo pisano strettamente collegato ai centri decisionali del potere romano, alcuni aspetti di grande rilievo come gli interventi urbanistici e architettonici, i rapporti con la Chiesa, la politica linguistica.

Calendario degli eventi

22 gennaio (ore 11.00)

Alessandra Tarquini (Università di Roma),

Comprendere il Ventennio

5 febbraio: (ore 11.00)

Daniele Menozzi (Scuola Normale Superiore)

“Convergenze parallele”: Il fascismo e la Chiesa

19 febbraio: (ore 11.00)

Paolo Nicoloso (Università di Trieste)

Mussolini architetto e urbanista

5 marzo: (ore 11.00)

Paolo Nello (Università di Pisa)

Il fascismo pisano

19 marzo: (ore 11.00)

Gianluca Lauta (Università di Cassino)

La lingua del fascismo

