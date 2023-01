Aperte le iscrizioni al corso Log.it: tre anni per la qualifica di operatore informatico

Nel momento in cui i ragazzi e le ragazze di terza media si apprestano a fare l'importante scelta della scuola superiore, Formetica, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Nord, propone un'opzione diversa e innovativa: saranno aperte infatti fino al 31 Gennaio 2023 le iscrizioni a Log.it, il corso di formazione e istruzione professionale realizzato con il contributo della Regione Toscana e che rilascia la qualifica di operatore informatico. Log.it assicura una formazione alternativa alla scuola tradizionale, dinamica, innovativa e divertente. Il corso avrà sede a Prato, presso il Palazzo dell'Industria in Via Valentini.

Oltre alle tradizionali materie di studio (italiano, l’inglese e la matematica), ed a quelle di indirizzo (informatica di base,allestimento di network informatici e tecniche di cybersecurity) nei tre anni di corso è previsto un periodo di apprendimento pratico con stage aziendali, nella logica dell'alternanza scuola-lavoro; per un totale di 2.970 ore di frequenza. La didattica si avvale dei più innovativi metodi di apprendimento, e non tralascia l'attività sportiva, che vedrà i ragazzi e le ragazze coinvolti in varie attività con professionisti sia dell’atletica che del nuoto. Il corso si rivolge anche a ragazzi non ancora maggiorenni che, ottenuto il diploma di scuola media inferiore, non abbiano tuttavia assolto l'obbligo scolastico.

"Ancora una volta Confindustria Toscana Nord, con la propria agenzia formativa Formetica, è vicina ai ragazzi ed alla loro formazione - afferma Roberta Pecci, che già coordina il gruppo di lavoro su offerta formativa, fabbisogni di professionalità e orientamento della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord - con una concreta proposta formativa: è infatti superfluo dire quanto l'informatica sia essenziale nelle aziende, e come profili qualificati su tale materia siano dunque ben spendibili sul mercato del lavoro. Il contributo della Regione Toscana è garanzia della serietà del corso".

"Allo scadere dei tre anni, superato l'esame conclusivo (previsto alla fine dell'anno scolastico 2025-2026) - aggiunge la direttrice di Formetica Paola Martelli - sarà possibile, per chi decide di proseguire gli studi, accedere alla classe quarta dell'istruzione superiore, e conseguire il diploma di maturità quinquennale".

Le iscrizioni al corso sono già aperte, e devono essere effettuate collegandosi entro la fine del mese di gennaio al portale “Scuola in Chiaro” del MIUR indicando la propria scelta e inserendo il codice meccanografico POCF00400A.

Per maggiori notizie: info@formetica.it

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa