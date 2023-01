Associazione Nazionale Carabinieri Montespertoli: "Un 2022 in crescita"

L'Associazione Nazionale Carabinieri di Montespertoli, ha visto nell'anno appena terminato una costante crescita di iniziative e interventi nel sociale, che ha apportato notevoli benefici nel comune di Montespertoli e dintorni grazie ad una grande collaborazione con gli organi locali ed istituzionali.

Ciò ha comportato una serie di apprezzamenti da parte degli Enti Amministrativi, Autorità Civili ed Ecclesiastiche, anche per l'impegno profuso nell'emergenza sanitaria sempre improntato ad aiutare la popolazione.

Il 2022 ha visto la crescita del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Montespertoli, composto da uomini e donne in servizio e/o in congedo, o da soci familiari e/o simpatizzanti che hanno specifiche competenze professionali maturate nell'Arma dei Carabinieri e che svolgono attività in diversi campi, come ad esempio la vigilanza all'interno di strutture ospedaliere; l'assistenza a portatori di handicap, anziani, minori., persone in stato di bisogno, in grado di fronteggiare tutte le esigenze che richiedono prontezza di intervento e adattabilità alle condizioni più avverse e/o criticità come interventi di volontariato in occasioni di calamità pubbliche.

L'Associazione che vanta circa 200 iscritti, è retta dal Presidente App.Sc.QS Gabriele Mariano, coadiuvato da ottimi Consiglieri, con i quali si propone di affrontare ulteriori qualificanti impegni, anche nell'ottica delle attività svolte nell'ambito del volontariato. Il citato Nucleo, di cui è responsabile il Car. Aus. Francesco Pierini e che fa parte del Coordinamento ANC SECOV Toscana costituito da Nuclei di protezione Civile ANC ODV di tutta la Regione Toscana, ha recentemente acquistato un veicolo conforme alle esigenze per fornire un servizio più qualificato alla cittadinanza e dare un supporto importante alle Istituzioni e alle Forze di Polizia locali.

La Sezione ANC ringrazia in maniera particolare l’Ispettore ANC .per la Toscana Gen. Div. (r) Luigi Nardini che con la sua guida gratifica il personale delle Sezioni affinché diano sempre il meglio in ogni circostanza, il Sindaco del Comune di Montespertoli, i Sindaci, gli Enti Locali limitrofi e l'Arma in servizio per la meravigliosa collaborazione che hanno sempre offerto. Per il nuovo anno 2023 saranno organizzate nuove iniziative sociali per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione e del Volontariato.

Chi fosse interessato ad entrare in questa grande organizzazione ANC, invito rivolto anche ai giovani (ragazzi e ragazze) che vorranno fare una nuova esperienza nella protezione civile indossando l'uniforme dei Carabinieri ANC, si può mettere in contatto con il Presidente dell'ANC che fornirà tutte le indicazioni necessarie.

Fonte: Ufficio stampa