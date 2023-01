Chiede di andare al bagno per disfarsi della droga, arrestato

Ha chiesto insistentemente di andare in bagno dopo il controllo della polizia, poi una volta alla toilette ha provato a disfarsi di hashish e cocaina. Un 38enne è stato arrestato a Sesto Fiorentino.

Era in via Tintori assieme a un 23enne, entrambi di origini marocchine. Al controllo degli agenti il più giovane ha subito ammesso di avere in tasca una dose di hashish ed è stato segnalato come assuntore. L'altro aveva con sé solo un coltello a serramanico con evidenti residui di hashish. Ha poi chiesto con insistenza di andare al bagno, i poliziotti lo hanno accompagnato e colto sul fatto.

Il 38enne aveva negli slip mezzo etto di hashish e dodici dosi di cocaina pronte a essere smerciate. L'uomo è stato arrestato e la merce è stata sequestrata.





