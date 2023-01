Biblioteca Empoli, gli appuntamenti in Sezione Ragazzi

Sono sempre tante e molte gradite le numerose attività messe in campo dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli in Sezione ragazzi. Chissà che cosa bolle in pentola per la prossima settimana. Si comincia il lunedì con il gruppo Sferruzza Sferruzza e i fantastici lavori ai ferri e uncinetto, si prosegue con le coccole dei Baby M-Assaggi, l’Ora del Racconto con storie fantastiche, l’Ora del Fare che dedicherà la giornata al capodanno cinese, il circolo di lettura dei giovani lettori e poi il laboratorio teatrale per una narrazione corale.

Bambine, bambini, ragazze, ragazzi e adulti, in biblioteca c’è sempre un gran da fare.

IL PROGRAMMA - Lunedì 16 gennaio, alle 15.30, le super creative sferruzzanti, nei locali della biblioteca, alle prese con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare è necessario scrivere una email all’indirizzo: biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero telefonico 0571 757840.

Lunedì 16 gennaio, alle 17, Baby M-Assaggi. Tornano le coccole a base di storie e libri in Torre del Racconto! Le Letture ad alta voce per i piccolissimi (18-36 mesi)

Martedì 17 gennaio, alle 17, l’Ora del Racconto. Le tre scimmiette e il loro “Forse…” A volte ci sono delle cose che ci piace fare di più e altre meno. Di cosa stiamo parlando? Curiosi? Venite in Torre del Racconto con Antonella e lo scoprirete. (3-7 anni).

Giovedì 19 gennaio, alle 17, l’Ora del Fare. Lanterne tra i libri. lo sapevate che tra tre giorni è il capodanno cinese? In biblioteca costruiremo una lanterna per festeggiarlo. Laboratorio creativo dedicato al capodanno cinese con la bibliotecaria Giulia. (4-10 anni).

Sabato 21 gennaio, alle 10.30, torna anche questo mese il circolo di lettura dei giovani lettori. Incontriamoci in un libro. Il Circolo lettura dedicato ai lettori dai 9 agli 11 anni. L’incontro sarà condotto dalla bibliotecaria Claudia. Mentre alle 17, torna a grande richiesta “Sibilla Natura. Barattoli, Sonagli, Carta e Pennarelli” con la fiaba “La Rosa”. Un Laboratorio teatrale per una narrazione corale, “Sibilla Natura - Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli” le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura.

A cura di Katia Frese e la Valigia Blu. (5-11 anni)

Tutte le iniziative della Sezione Ragazzi sono su prenotazione da effettuare per email a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero 0571 757873

ORARI - L’orario della Sezione Ragazzi è da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Mentre per la Sezione generale della Biblioteca l’orario di apertura al pubblico è da lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

ORARI PUNTI PRESTITO - Punto prestito "Ti presto" della biblioteca alla Casa della Memoria aperto al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19; punto prestito "Ti presto" al Centro Giovani Avane aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19; punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli, via Raffaello Sanzio, lunedì 9-12, mercoledì e venerdì 15 -19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa