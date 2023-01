Circonvallazione di Altopascio: il percorso continua

Ad Altopascio sono cominciati, da parte di un’azienda incaricata dalla Provincia di Lucca, i primi prelievi di campioni di terreno a nord e sud dell’A11 all’altezza di Badia Pozzeveri. Sul posto, questa mattina, si è recato il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio. Le campionature di questi giorni servono per condurre i rilievi geologici che restituiranno informazioni essenziali per la conclusione del progetto di fattibilità dell’opera, comprensivo dei relativi costi.

“Ci ho tenuto a essere presente - spiega il sindaco D’Ambrosio - nel momento in cui questi studi si svolgono sul territorio di Altopascio. Questi saggi sono la dimostrazione che il percorso della Circonvallazione sia tutt’altro che fermo. È importante che la Provincia porti avanti quest’opera e noi come Comune monitoriamo la situazione e faremo la nostra parte come sempre per arrivare al miglior progetto possibile. A questo proposito ringrazio la Provincia di Lucca che sta lavorando per concludere il progetto di fattibilità della Circonvallazione (realizzato grazie ai 200mila euro trasferiti dalla Regione Toscana all’ente provinciale a giugno 2021).

Un’infrastruttura che, insieme al raddoppio ferroviario e alla conseguente realizzazione del sottopasso, contribuirà a eliminare il traffico pesante dai centri abitati della cittadina del Tau, a partire dal quartiere della via Romea e dell’abitato di Badia Pozzeveri. Sempre in quest’ottica, nelle prossime settimane firmeremo il protocollo d’intesa, tra Comune, Provincia e Regione, con cui gli enti si impegnano a sostenere tutte le fasi successive dell’iter progettuale della Circonvallazione fino al progetto esecutivo e la realizzazione stessa dell’opera”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa