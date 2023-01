Controlli dei Nas in canili e gattili, violazioni in una struttura di Cecina

Controlli nei canili e nei gattili della provincia di Livorno da parte dei NAS, il Nucleo dei carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, per verificare il benessere degli animali e la tutela dei lavoratori. In uno degli ultimi controlli, in un gattile di Cecina, i militari hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie e strutturali. Nel dettaglio, presso l'infermeria, sono state trovate attrezzature e suppellettili non pertinenti al luogo che, per la destinazione d'uso come spiegato dai militari, è soggetto a specifiche regole.

Per quanto riguarda la tutela del personale, sul posto era assente uno spazio adibito a spogliatoio così come ambienti di servizio dedicati. Le violazioni sono state segnalate all'autorità sanitaria mentre i controlli dei Nas proseguono nelle strutture pubbliche e private di Livorno e provincia.