Arriva l'ecocompattatore di bottiglie in PET a Gambassi Terme

A Gambassi Terme è attivo un ecocompattatore delle bottiglie in PET. Grazie all’accordo fra comune e Consorzio Coripet arriva un macchinario che consente ai cittadini di conferire le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari e che abbiano ancora l’etichetta con il codice a barre (che dovrà essere letto dalla macchina al momento del conferimento).

"Il conferimento comporta vantaggi perché ad ogni bottiglia corrisponde almeno 1 centesimo per acquisti on line su canali dedicati messi a disposizione del consorzio Coripet" ha scritto il sindaco Paolo Campinoti su Facebook.

Ancora il sindaco: "A stretto giro l’amministrazione comunale farà uscire un avviso per manifestazione di interesse per coinvolgere anche le attività commerciali locali nella operazione in modo che i vantaggi di questo tipo di riciclo siano molteplici. Questo strumento può infatti arrivare a riciclare fino a 1.000 bottiglie al giorno, ovvero 365.000 bottiglie l’anno pari a circa 25 tonnellate di CO2 risparmiate in un anno".

Campinoti ha aggiunto: "Una bella iniziativa, voluta dall’Amministrazione, che si realizza grazie a Consorzio Coripet e che spero coinvolga successivamente il maggior numero di attività locali. Questo è un passo avanti ulteriore nella trasformazione di Gambassi Terme in un luogo di avanguardia ecologica (tra i comuni della nostra area è il primo caso di accordo comune-Coripet che non nasce dalla grande distribuzione) anticipando i tempi e dotando il nostro territorio di strumenti innovativi per il riciclo dei rifiuti".