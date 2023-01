Si ustiona accendendo il caminetto, muore dopo giorni in ospedale

Si era gravemente ustionata mentre accendeva il caminetto, è morta dopo giorni all'ospedale Cisanello di Pisa. Si chiamava Enrica Morosi, aveva 78 anni ed è venuta a mancare nelle ultime ore. Viveva a Agliana, nel Pistoiese.

Il giorno di Santo Stefano ha provato a accendere il camino con dell'alcol, ma sarebbe stata investita da un forte ritorno di fiamma. La donna avrebbe riportato bruciature su tutta la parte superiore del corpo. Le fiamme avevano anche bruciato un divano.

Il fatto è avvenuto in via della Libertà. Subito sono arrivati i familiari e anche i soccorsi con Pegaso per portarla a Cisanello. Nella giornata del 12 gennaio però Morosi è deceduta.