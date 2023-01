Furto in un'abitazione a Santa Croce sull'Arno, uno dei ladri condannato a 4 anni

Si erano introdotti nel maggio scorso in un'abitazione in via Gobetti a Santa Croce sull'Arno, portando via valuta estera e diversi monili in oro e argento, ma furono arrestati dai carabinieri. Per uno di loro, 24 anni di San Miniato, è stata emessa una sentenza di condanna da 4 anni in rito abbreviato. A darne notizia il quotidiano Il Tirreno. Va invece avanti con rito ordinario il processo per i due complici, un 26enne e un 23enne di San Miniato.