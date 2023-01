Dal calcio sociale agli incontri con le scuole: un mese per il Giorno della Memoria a Empoli

Ci sarà tempo per riflettere in occasione di una presentazione di un libro oppure con le testimonianze dei familiari dei deportati. Ma anche lo sport si presterà alla memoria, con le camminate della salute declinate sul tema della deportazione e anche una partita di calcio sociale contro le discriminazioni che in un tempo non così lontano ha portato alla morte di milioni di persone.

Empoli raccoglie un calendario di eventi che accompagnerà i cittadini fino all'8 marzo, anniversario dei 55 deportati empolesi, ricordati nel monumento alla ex vetreria Taddei. Saranno più sedi e più occasioni dopo la posa delle pietre d'inciampo in largo della Resistenza a mantenere vivo il fuoco della memoria storia. Oggi la presentazione in Consiglio comunale, con il presidente dell'assiste Alessio Mantellassi a fare da padrone di casa e ospiti i vari rappresentanti delle associazioni e degli enti coinvolti nel calendario.

Con lui, il direttore della biblioteca comunale Renato Fucini, Carlo Ghilli, rappresentanti di Aned Empolese Valdelsa, di Arci Empolese Valdelsa, del Centro Giovani Avane, dell'Istituto superiore Ferraris Brunelleschi di Empoli, della Uisp Empolese Valdelsa, della sezione Soci Coop di Empoli e di Giallo Mare Minimal Teatro.

"Il programma - spiega Mantellassi - prova a parlare a più fasce generazionali, attraverso linguaggio differenti, attraverso un calendario dal tema storico che dialoga in maniera forte con il presente".

Entrando nel dettaglio del calendario di iniziative, la prima tappa è prevista lunedì 16 gennaio 2023, con la collaborazione di Aned Empolese Valdelsa: alle 10 al Palazzo delle Esposizioni, si terrà un incontro dedicato all'impegno di generazioni di familiari per onorare il sacrificio delle vittime della deportazione. Dal titolo "Sulle nostre gambe", vedrà la partecipazione di Lele Fiano, figlio di Nedo Fiano, e Ambra Laurenzi del Comitato internazionale di Ravensbruk, figlia di Mirella Stanzione. In collegamento video, interverranno Leo Zanchi, presidente Aned di Bergamo mentre è previsto un contributo video di Liliana Segre. Sarà presente anche la sindaca Brenda Barnini. Il 20 gennaio, alle 18, appuntamento a cura della biblioteca comunale Renato Fucini alla Casa della Memoria di via Livornese 42, a Empoli: per la rassegna "Biblioteca della memoria", si terrà la presentazione del libro "La scelta difficile. Nicola Panevino, il giudice partigiano" di Emilio Chiorazzo. Due i momenti di incontro in programma il 25 gennaio: alle 10, il Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri ospiterà "La deportazione politica a Empoli", iniziativa per gli alunni delle scuole primarie che ascolteranno racconti e testimonianze dei familiari degli ex deportati. "Memoria in circolo" è il titolo del progetto a cura di Arci Empolese Valdelsa: il 25 gennaio alle 15.30, nel corso di un incontro con ragazze e ragazzi del doposcuola, sarà donato il libro "La speranza tradita" alla biblioteca della Casa del popolo di Ponte a Elsa, sede dell'evento. Una iniziativa che il 27 gennaio alle 18 interesserà poi la Casa del popolo di Cortenuova con la donazione dello stesso testo che il 28 gennaio alle 9.30 sarà consegnato anche alla Casa del popolo di Avane per arricchire gli scaffali della biblioteca lì presente.

Nel cartellone c'è spazio anche per il teatro grazie all'impegno di Aned e Istituto superiore Ferraris Brunelleschi: il 27 gennaio alle 21.15 e il 28 gennaio alle 10.30 (in replica per gli studenti), al Teatro Shalom, riflettori sullo spettacolo a cura del laboratorio teatrale dell'istituto empolese dal titolo "Al sacco e al fuoco".

Per gli amanti del movimento impossibile perdere le "Passeggiate della memoria", in collaborazione con Uisp Empolese Valdelsa, Sezioni Soci Coop di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e ANED Empolese Valdelsa, la prima in programma il 28 gennaio alle 15 alla scoperta delle pietre d’inciampo installate nel 2022 a Santa Maria e Avane con esposizioni teatrali di Giallo Mare Minimal Teatro (ritrovo ore 15 alla Casa del popolo di Avane). Le camminate si svolgeranno anche il 18 febbraio alle 15 alla scoperta delle pietre d’inciampo installate nel 2022 a Cortenuova e Pontorme, partendo dal palazzetto dello sport di Empoli, e il 4 marzo alla stessa ora alla scoperta delle pietre d’inciampo installate nel 2022 nel centro di Empoli, partendo dal monumento della Vetreria Taddei.

Proseguendo il 30 gennaio alle 15 al campo sportivo "Lido Gavazzi" di Avane si terrà "Il calcio è memoria", partita di calcio sociale aperta alla cittadinanza, mentre alle 16 al circolo culturale Auser in via Lavagnini si parlerà di "Perché la guerra?" (carteggio Freud - Einstein), a cura della psicanalista Anna Passaponti.

Il 1 febbraio, alle 21,15 al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, sarà possibile assistere allo spettacolo "Storia di un uomo magro” scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris. L'iniziativa vede la collaborazione delle sezioni ANPI di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Fucecchio, Montaione, Vinci, Montelupo Fiorentino e ANED Empolese Valdelsa. Momento conclusivo del cartellone, il 13 febbraio alle 21.15 al circolo Arci di Avane, la proiezione del documentario "Il senso di Hitler" diretto da Petra Epperleine e Michael Tucker, a cura de "Il solito dibattito".