Hockey Empoli, al Pala Aramini arriva San Benedetto del Tronto

Si riparte dopo la lunga pausa festiva, con la prima gara Senior nel Campionato di Serie C, in casa, contro i Pattinatori Sambenedettesi. Il tardivo inizio di questo Campionato, dovuto a vari motivi, tra cui i Mondiali in Argentina, vede un calendario molto fitto e impegnativo per la squadra allenata da Carboncini. Il roster, vedrà l’esordio di tre atleti Under 16, che si stanno distinguendo nella loro categoria, e sono Dario Giorgetti, e i gemelli Elia e Dario Bertini.

La gara, presso la pista di Pattinaggio del Pala Aramini, si svolgerà domenica, con inizio alle 16. Come ormai consuetudine anche con le gare giovanili, ci sarà la diretta streaming sul canale Youtube A.S.D. HOCKEY EMPOLI FLYING DONKEYS.

Sempre domenica, a Soragna, i due Under 14 Empolesi, Niccolò De Santi (portiere), e Giampaolo Bastianoni, in forze nel Ferrara, disputeranno ben 2 partite, giocando contro Piacenza (ore 13), e contro Bomporto (ore 16) I due giocatori, si stanno ben comportando con i Warriors Ferrara, e in particolare Bastianoni è fra i migliori tre marcatori della squadra Emiliana.

Fonte: Ufficio Stampa