Keu, Meini (Lega): "A quando le bonifiche dei siti inquinati?"

"È doveroso tenere accesi i riflettori sulla grave vicenda legata al Keu, ripercorrendo il passato, ma occorre anche concentrarsi sul presente, non trascurando il fatto che le bonifiche dei siti inquinati, come la regionale 429, tardano, colpevolmente, ad essere fatte" afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulla criminalità organizzata.

"La Magistratura ha già compiuto significativi passi avanti nelle indagini, individuando potenziali coinvolgimenti di vari soggetti nella questione, ma non si sta dimostrando così efficiente la Regione, in particolare il Presidente Giani e l’Assessore Monni, nel decidere gli opportuni interventi, alfine di ridare una naturale serenità a quei cittadini che risiedono nelle zone interessate dalla contaminazione" continua Meini. "Un ritardo che si sta facendo sempre più inaccettabile, una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dei nostri corregionali che, incolpevolmente, si trovano parte in causa nella complessa tematica. "Basta, quindi, con i tentennamenti e le promesse - conclude la consigliera - l’affare Keu ha già fatto molti danni, vediamo, quantomeno e finalmente di azzerare i disagi di tanti cittadini, tuttora dubbiosi del fatto che l’acqua che sgorga dai loro rubinetti sia effettivamente potabile".

Fonte: Ufficio stampa