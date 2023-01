Lega Fucecchio contro la Taric, nuova raccolta firme

Marco Cordone, Segretario della Sezione di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, interviene nuovamente sulla gestione integrata dei rifiuti con la seguente dichiarazione: "Nel Consiglio comunale di Fucecchio dello scorso 30 dicembre, la Lega per la terza volta in un mese, ha votato contro al Passaggio da Tassa sui Rifiuti TARI ovvero un tributo, a Tariffa Corrispettiva TARIC , in vigore dal 1° gennaio 2023 anche perché ARERA(l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), considera il passaggio a Tariffa Corrispettiva(TARIC), un auspicio e non un obbligo, dato che allo stato attuale, c'è tempo fino all'anno 2026 per fare il suddetto passaggio. Conseguentemente alla nostra ferma posizione su questi temi e per continuare quello che convintamente abbiamo già iniziato a fare alcuni giorni fa, domani sabato 14 gennaio a Fucecchio, allestiremo un gazebo nell'area a parcheggio prospiciente il supermercato Coop di via di Fucecchiello, dove dalle ore 8,45 alle ore 13, 45 i cittadini interessati potranno firmare contro la TARIC, la cosiddetta Tari con l'IVA, che penalizza gli utenti normali e che con l'attuale metodo di calcolo della tariffa, aumenta il rischio di avere concretamente, più discariche abusive sul territorio. Insieme a me, raccoglieranno le firme i componenti del nostro Direttivo locale, Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi. Sarà presente, tra gli altri, Marco Manuelli, Consigliere all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa".