Minacce e estorsioni a utenti di una piattaforma per incontri, arrestati

I carabinieri di Scandicci hanno arrestato due ragazzi di 20 e 21 anni ritenuti responsabili, in concorso, di una serie di rapine ed estorsioni in danni di otto persone avvenuti tra Firenze e Scandicci dal maggio 2022.

I due avevano come obiettivo delle minacce e delle estorsioni gli utenti di una piattaforma informatica specifica per incontri omosessuali: in pratica i giovani minacciavano di divulgare video o immagini sugli incontri in cambio di un pagamento.

Giovedì 12 gennaio sono scattati gli arresti: il 21enne è stato trovato a Firenze e portato a Sollicciano, dove era già presente il 20enne per un provvedimento analogo.