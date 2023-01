Municipale di San Miniato, controlli serrati e tante violazioni nei primi giorni dell'anno

Controlli serrati della Polizia Municipale su tutto il territorio di San Miniato, tra la fine del vecchio anno e i primi giorni del 2023, che hanno riguardato, oltre alle violazioni del codice della strada, soprattutto l'abbandono dei rifiuti.

Lo scorso 30 dicembre, durante un pattugliamento, gli agenti hanno trovato uno scarico abusivo di rifiuti speciali in una zona periferica del territorio, che comprendeva carburante ed abiti di lavoro, materiali riconducibili ad un’area di servizio per la quale sono ancora in corso verifiche per risalire all'autore. Sempre in tema di rifiuti il 4 gennaio sono stati trovati alcuni sacchi di rifiuti non differenziati abbandonati lungo l'argine dell'Egola ma, grazie agli accertamenti, è stato identificato il responsabile che è stato subito sanzionato.

Per quanto riguarda le altre violazioni, l'8 gennaio sotto al cavalcavia della Fi-Pi-Li è stato ritrovato un motorino rubato a settembre 2022, identificato e poi restituito al proprietario, mentre il 10 gennaio in piazza della Stazione un’auto parcheggiata in divieto di sosta ha impedito il transito del bus della linea 320 che collega la Stazione di San Miniato a piazza Dante per un’ora e mezza, dalle 16.00 alle 17.30, causando la soppressione di ben 6 corse, con un grave danno agli utenti e ad Autolinee Toscane che ha subito sporto denuncia al Comando di Polizia Municipale. Gli agenti sono intervenuti per rimuovere il mezzo e la proprietaria è stata multata.

"L’attività della Polizia Municipale è variegata e fondamentale per tutto il nostro territorio, lo vediamo anche da questi episodi - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore Elisa Montanelli -. E’ evidente che i nostri agenti hanno tutti gli strumenti per gestire la propria attività, si pensi ad esempio alle telecamere, ma accanto a questo è altrettanto importante che i cittadini facciano comunque la loro parte, facendo prevalere il senso civico e attivando una collaborazione con l'Amministrazione, mirata, tra le altre cose, a combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa