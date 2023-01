Nel Sorriso di Valeria ricorda Donato a vent'anni dalla morte

Rinnovando a tutti gli auguri per un felice e sereno anno nuovo, torniamo a programmare le attività sociali, dopo gli importanti appuntamenti di fine anno con le cerimonie di consegna delle borse di studio "Per realizzare un sogno" a san Miniato e Sonnino e degli attestati di riconoscimento a personalità ed enti che sono stati particolarmente vicini alle iniziative dell'associazione, conclusi con la la pubblicazione, presentazione e divulgazione del libro "Le Torce" di Agnese Lanni.

Domenica 12 Febbraio ricorderemo Donato, figlio dei nostri soci e sostenitori Gerardina e Michele Sofia, nella ricorrenza del ventesimo anniversario dalla sua prematura scomparsa. Alle 11,15 ci sarà la Santa Messa in memoria nella chiesa di Cigoli, cui seguirà un incontro conviviale presso l'Hotel Villa Sonnino.

Ricordo ai soci di rinnovare la tessera annuale, euro 20 i soci ordinari ed euro 100 i soci fondatori, possibilmente prima dell'Assemblea che si terrà entro il mese di Aprile.

RINGRAZIAMENTI

Poliworld di Poli Piero (in ricordo di Katiuscia); Vanessa e Luca Tramentozzi (Natale solidale); Manuela e Maurizio Marconi (Natale solidale); Marianna Saracino (Natale solidale); Candida e Lucio Tramentozzi (Natale solidale); Anna Gianfelice (Natale solidale e compleanno Rina Ruggeri); Pasquale Bellofatto; Cesare Menichelli; Cecchelli Caffè; Claudio Poli; Chiara Puccini e Maurizio Bandini; Pallets Bertini Group: Rinnovi adozioni scolastiche (Donata Vallarsa; Cristiana Dotale; Maria Cristina Fonticoli Funaro; Paolo Ippoliti; Virginia e Rossano Tramentozzi; Luca Verdone; Antonio Monacelli); n. 440 Firmatari 5xMille anno 2021; Sostenitori del libro solidale "Le Torce" di Agnese Lanni. Raccolta fondi Facebook per il compleanno di Rina Ruggeri; Raccolta fondi Facebook per il compleanno di Francesco La Spesa.

Lucio Tramentozzi, Nel Sorriso Di Valeria