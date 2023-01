Perforato tubo di gas metano a Barberino Tavarnelle

Fuga di gas fortunatamente senza conseguenze a Barberino Tavarnelle. Nella serata di giovedì 12 gennaio alle 19.30 si è perforata, per motivi da chiarire, una tubazione del gas metano di media pressione. I fatti sono avvenuti in via Ghirlandaio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi, che hanno garantito la sicurezza durante tutte le operazioni di riparazione le quali si sono concluse la mattina seguente alle 7.