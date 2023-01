Poste Montelupo, in arrivo un ufficio mobile e lavori al via

Poste Italiane ha inviato una comunicazione ufficiale nella quale avvisa che a partire da lunedì 16 gennaio un ufficio postale mobile sarà posizionato sul retro dell’Ufficio Postale di Montelupo Fiorentino, con accesso da piazza VIII Marzo, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 8:20-13:35, sabato 8:20-12:15.

L’ufficio mobile svolgerà tutte le funzioni di un normale ufficio postale, tranne quello di prelievo automatico dei contanti dal bancomat.

Nel contempo dovrebbero partire i lavori di sistemazione dell’Ufficio Postale, chiuso dal 3 dicembre scorso. I locali sono stati pesantemente danneggiati a seguito di un furto nel corso del quale è stato fatto esplodere il bancomat.

Ricordiamo che all’inizio dell’anno, dopo un mese senza notizie certe, il sindaco Paolo Masetti ha scritto alla direzione di Poste ed ha pubblicato un appello a mezzo stampa affinché si trovasse una soluzione.

Moltissimi cittadini non hanno la possibilità di spostarsi e gli uffici postali assolvono a molti servizi essenziali.

"Sono soddisfatto che si sia trovata una soluzione temporanea e che si proceda a breve anche all’avvio dei lavori. - afferma Masetti - Un paese come Montelupo non può non avere un ufficio postale funzionante e la filiale di Fibbiana, oltre ad essere decentrata, ha purtroppo funzionalità fortemente ridotte. Devo dire che a seguito del mio intervento ho trovato nella direzione territoriale di Poste persone molto disponibili con cui mi sono positivamente relazionato allo scopo di rispondere alle legittime e pressanti richieste dei nostri cittadini. L’auspicio è che si possa riaprire al più presto l’Ufficio Postale e che tutto ritorni come è giusto alla normalità. Da parte mia l’impegno a seguire personalmente la questione in costante contatto con i referenti delle Poste".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa