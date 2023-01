Rischio accorpamenti per le scuole, Mugnaini: "Preoccupazione per i tagli"

La legge di Bilancio ha, in sordina, previsto una bella sforbiciata sulla scuola pubblica con l'accorpamento degli istituti comprensivi sotto i 900 iscritti.

La norma sul "Dimensionamento Scolastico" affida alle Regioni il compito, sulla base dei parametri individuati da decreto ministeriale, di provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e questo significa che entro quella data anche la Regione Toscana dovrà comunicare l'entità della rete degli istituti tenendo conto dei nuovi limiti per l'autonomia giuridica delle scuole che sono stati innalzati da 600 a 900 studenti circa. Da questa manovra potrebbero essere oltre 20 gli istituti comprensivi della provincia di Firenze a rischio accorpamento compreso quello di Montespertoli.

"Dopo due anni di pandemia nei quali localmente siamo riusciti a riorganizzare i servizi e le attività didattiche in modo efficace solo grazie allo stretto rapporto che esiste con l'istituto comprensivo fa molto preoccupare che non sia imparato la lezione che i servizi e le decisioni sui servizi devono rimanere vicine al territorio. Un governo che vuol investire sulle famiglie, sui servizi dedicati ad esse e aiutare i comuni a contrastare il trend dell'invecchiamento della popolazione non può alla prima occasione accorpare istituti comprensivi in tutta Italia senza pensare alle conseguenze. Questo è un taglio che fa risparmiare sicuramente qualche stipendio e il costo di qualche ufficio ma che non ha benefici ne per i territori ne per chi poi dovrà lavorare nelle scuole. Il taglio che il Governo ha preparato allontana la scuola dei territori, dalle famiglie e dagli insegnanti e non possiamo non denunciarlo.

Spero che il Ministero dell'istruzione e del Merito entri davvero nel merito della questione, si ricordi della lezione che la pandemia Covid19 ci ha lasciato e cambi la decisione presa sul dimensionamento scolastico nella legge finanziaria perché sono ancora in tempo." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini