Sant'Anna, al via la nona edizione del Master in Medicina Subacquea e Iperbarica

Si apre la nona edizione del Master universitario di secondo livello in Medicina Subacquea e Iperbarica “Piergiorgio Data”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. La cerimonia è in programma lunedì 16 gennaio (ore 9.00, aula magna storica della sede centrale) e, dopo 18 anni dall’istituzione di questo corso di alta formazione, i nuovi allievi sono accolti da Claudio Passino, delegato della rettrice all’Alta Formazione; Michele Emdin, coordinatore del Centro interdisciplinare di ricerca “Health Science” della Scuola Superiore Sant’Anna; Fabio A. Recchia, direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, dall’intero corpo docente e dal personale tecnico-amministrativo del Master. Con questa cerimonia, i medici che amano le profondità marine e le potenzialità terapeutiche della camera iperbarica iniziano a muovere i loro primi passi nell’alta formazione universitaria, impegnati per ben due anni.

Dopo i saluti di benvenuto, la lezione inaugurale “Comunicazione ottica Subacquea” sarà tenuta da Ernesto Ciaramella, docente di Telecomunicazioni dell’Istituto TeCIP (Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics) della Scuola Superiore Sant’Anna, di recente selezionato per “The Photonics100”, l’elenco delle 100 persone più influenti nel campo della fotonica, stilato dalla rivista “Electro Optics”, per il 2022. Seguono gli interventi di due cultori della materia di fama internazionale: Claudio Marabotti, medico cardiologo e subacqueo, e Pasquale Longobardi, medico iperbarico e past president della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica (SIMSI).

Al termine del percorso formativo teorico-pratico, svolto tra Pisa e i migliori centri iperbarici o subacquei italiani e internazionali, gli allievi avranno acquisito tutte le competenze, oltre alle massime certificazioni internazionali, necessarie per operare in campo professionale nel settore della Medicina Subacquea e Iperbarica, indispensabili per le attività nel campo del Commercial Diving. Ogni allievo, infatti, otterrà la certificazione internazionale DMAC (Diving Medical Advisory Committee e EDTCmed - European Diving Technology Committee – medical assessment of working divers) di Livello ID (Valutazione medica dei subacquei - Esaminatore medico di subacquei) e IID (Gestione medica di malattie e incidenti subacquei - Competenza in Medicina subacquea), in accordo con i criteri dell’European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). In campo iperbarico, inoltre, il Master rilascerà la certificazione IIH dell’ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine) e dell’ECB (European College of Baromedicine). IID e IIH sono a oggi i più alti livelli di competenza riconosciuti per la Medicina Subacquea e Iperbarica in Europa.

“Dopo 18 anni, il Master Piergiorgio Data continua a farsi promotore, a livello nazionale e internazionale, dell’alta formazione universitaria di tipo interdisciplinare in medicina subacquea e iperbarica – commenta Vincenzo Lionetti, docente di Anestesiologia e direttore del Master nell’annunciare questa cerimonia - avvalendosi delle competenze uniche e della grande passione di cultori della materia di fama internazionale provenienti dall’Italia come dal resto del mondo, dalla società civile e dalle forze armate, che contribuiscono a rendere il nostro Master sempre giovane e affascinante. Persone eccezionali come Renato Prediletto, medico docente colto e appassionato del nostro Master sin dalla prima ora, già ricercatore di IFC-CNR e Responsabile della Pneumologia della Fondazione Monasterio di Pisa, che da poco ci ha lasciati. Persone operose come l’ingegnere Marco Laurino, Delegato del Direttore IFC-CNR al Master, gli istruttori di apnea Chiara Benvenuti tecnologo CNR e operatore subacqueo e Mirko Passera tecnico CNR e operatore subacqueo”.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa