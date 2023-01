Sedici domeniche per scoprire la Sinagoga, il Museo e il Cimitero Ebraico

Proseguono le visite guidate per scoprire la Sinagoga, il Museo Ebraico e il Cimitero Monumentale di Firenze. Sedici domeniche dal 15 gennaio al 30 aprile con più turni di visite per immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi solitamente inaccessibili come il Cimitero Monumentale di viale Ariosto.

Tutto ciò che avresti voluto sapere sull’ebraismo ma non hai mai avuto il coraggio di chiedere...

Domenica 15 gennaio alle 11 una visita-dialogo in Sinagoga dedicata alle domande più frequenti e curiose sull’ebraismo che solitamente cercano una risposta (errata) su Internet.

La Sinagoga di Firenze tra la sua storia e la sue ritualità

Domenica 15 gennaio (alle ore 12,30 e alle 15) 22 gennaio (alle ore 11, 12,30 e alle 15), domenica 5 febbraio (alle ore 11, 12,30 e alle 15); domenica 12 febbraio (alle ore 12,30 e alle 15), domenica 19 febbraio (alle ore 11, 12,30 e alle 15), domenica 5 marzo (alle ore 12,30 e alle 15), domenica 12 marzo (alle ore 11, 12,30 e alle 15), domenica 9 aprile (alle ore 11, 12,30 e alle 15), domenica 19 marzo (alle ore 12,30 e alle 15), domenica 26 marzo (alle ore 11 e alle 15) domenica 2 aprile (alle ore 12,30 e alle 15), domenica 16 aprile (alle ore 11 e alle 15), domenica 30 aprile (alle ore 12,30 e alle 15) tredici giornate dedicate alla storia della Sinagoga di Firenze e alle sue ritualità.

Le guide della Comunità ebraica di Firenze racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo.

Jona che visse nella balena

Domenica 29 gennaio alle ore 14,30 in occasione del Giorno della Memoria, la ricorrenza che ogni Paese celebra e commemora con eventi e manifestazioni, la Sinagoga e il Museo Ebraico propongono la proiezione del film “Jona che visse nella balena”. Istituita dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000, la Giornata della Memoria commemora, pertanto, le vittime e i sopravvissuti della Shoah. Una giornata per conservare la memoria di uno dei periodi più tragici e oscuri e stimolare una riflessione sulle barbarie subite da milioni di persone. Per combattere, dunque, il rischio dell’oblio e lottare affinché non si riscriva mai più una pagina simile nella storia dell’umanità. Il film “Jona che visse nella balena”, del 1993, diretto da Roberto Faenza racconta la vita di Jona, un bambino di quattro anni che abita ad Amsterdam negli anni più bui della storia europea, gli anni di Hitler e di Mussolini. Gli anni dei regimi totalitari, del nazismo e del fascismo. Gli anni dell’assenza di umanità. Nel 1940, infatti, è deportato insieme alla famiglia nel campo di concentramento di Westerbork, nei Paesi Bassi, prima e a Bergen-Belsen poi. Nella cittadina tedesca lui e sua madre sono separati dal padre. Vivono in una baracca nella quale Jona sperimenta il freddo e la fame, la paura e la sofferenza.

Il sefer Torah tra scrittura e tradizione

Domenica 12 febbraio alle ore 11 sarà dedicato ad un viaggio nelle sale museali alla scoperta della Torah. Come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? I visitatori potranno trovare risposta a queste ed altre domande ponendo l’attenzione sui riti e le tradizioni ebraiche e i luoghi che le ospitano.

Il giardino dei Giusti. L’albero delle buone azioni

Domenica 26 febbraio alle ore 15 (per bambini tra gli 8 e i 12 anni) si terrà un laboratorio didattico dedicato alla figura dei Giusti tra le Nazioni cioè coloro che durante la Shoah hanno contribuito ad aiutare e salvare gli ebrei perseguitati. Nel corso dell’evento verranno presentate alcune storie locali e con i ragazzi scopriremo quali sono i comportamenti e le azioni che caratterizzano il giusto. Per approfondire la tematica proposta ogni ragazzo dovrà attribuire una qualità del Giusto a una foglia colorata che verrà poi incollata sul modellino di un albero facendolo così rifiorire. Durante lo svolgimento del laboratorio i genitori potranno effettuare una visita guidata alla Sinagoga.

Perché Purim non è il carnevale ebraico?

Domenica 5 marzo alle ore 11 verrà narrata la storia della regina Ester e la festa delle sorti, una festa carica di gioia e tradizioni che ancora oggi coinvolge il popolo ebraico in tutto il mondo.

La figura e il ruolo della donna nell’ebraismo

Domenica 19 marzo alle ore 11 una visita speciale all’interno della Sinagoga e del Museo Ebraico di via Farini 6, dedicate al fondamentale ruolo della donna nella famiglia ebraica. Nel corso della visita la guida descriverà le figure femminili nel testo biblico, parlerà della matrilinearità dell'ebraismo; di tradizioni legate al femminile, ma anche di precetti nati a tutela della donna; si parlerà di matrimonio e di maternità, ma anche di Shoà con alcuni passi di Primo Levi. La visita si concluderà con un piccolo assaggio dello humor ebraico con la figura della “yiddishe mame”.

Visita al Cimitero Ebraico Monumentale

Domenica 26 marzo (alle ore 11 e 15) e domenica 16 aprile (alle ore 11 e alle 15) sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Le due giornate saranno dedicate alla scoperta di questo luogo che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800 oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche.

Pesach

Domenica 2 aprile alle ore 11 in occasione della Pesach, la Pasqua ebraica, una visita dedicata a questa ricorrenza che narra della miracolosa fuga dall’Egitto e di come oggi gli ebrei di tutto il mondo la festeggiano. Il pane azzimo, la cena pasquale con i suoi cibi simbolici e la lettura della Haggadà, la narrazione per eccellenza.

Caccia al tesoro

Domenica 23 aprile alle ore 15 si terrà la Caccia al tesoro (per bambini tra i 7 e gli 11 anni). Attraverso giochi, indizi, prove da superare e collaborazione sarà possibile scoprire tutte le particolarità della sinagoga: la sua storia e le festività principali che vi si svolgono. Un pomeriggio dedicato ai bambini per apprendere divertendosi.

Brigata Ebraica

Domenica 30 aprile alle ore 11 si terrà una visita dedicata all’approfondimento delle vicende connesse alla “Brigata Ebraica” che nel 1944 risalì l’Italia da Taranto a Udine contribuendo alla liberazione dell’Italia. Si trattava per lo più di volontari ebrei della Palestina sotto mandato britannico.

Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383.

CALENDARIO EVENTI GENNAIO APRILE

