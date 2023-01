Stalking e riti magici ai danni di una coppia: un arresto e 8 allontanamenti

Un giovane imprenditore di Massa e la sua compagna avevano denunciato di essere spiati e pedinati da numerosi sconosciuti. Dopo le indagini si è arrivati ad un arresto e otto misure cautelari per stalking, con divieto di avvicinamento alla coppia.

La persona arrestata è un imprenditore con domicilio a Forte dei Marmi, ma residente a Como, con molti contatti nel mondo dei vip. Spesso si è fatto fotografare in compagnia di personaggi famosi e ha partecipato a feste a casa di questi in Versilia. L'uomo attualmente si trova in carcere.

Dalle intercettazioni eseguite pare che l'uomo avesse assoldato diverse persone per pedinare la coppia, arrivando anche a fare riti magici per propiziare il riavvicinamento con quello che era l'ex socio. nell'indagine emergono infatti pratiche esoteriche, riti magici, con sedicenti maghi pagati con parcelle da 2.000 a 200.000 mila euro.

La vicenda è stata ricostruita dalla polizia in un'indagine durata ben 4 mesi. Da quanto emerso in alcuni casi l'arrestato avrebbe pagato persone per entrare in casa della coppia e mettere dei gps alle auto.

Dalle indagini è saltato fuori anche un nordafricano che svolgeva abusivamente l'attività di investigatore privato, senza alcun titolo professionale.

Non si tratterebbe del primo arresto per episodi simili da parte dell'imprenditore di Como: anche nel maggio del 2021 l'uomo era stato arrestato per pedinamenti e posizionamenti di gps.