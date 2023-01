Strade sicure, Lega Empolese Valdelsa: "Mozione bocciata, sindaci e PD scollati dalla realtà"

È stata votata nel consiglio dell’Unione dei comuni, di lunedì 9 gennaio, una mozione a firma Lega Empolese Valdelsa, con cui si chiedeva ai Sindaci di farsi promotori di una richiesta di maggiore sicurezza sul territorio.

"Incrementare il personale delle Forze dell’Ordine, per tutelare cittadini e operatori stessi, per arginare una escalation di eventi delittuosi che si stanno verificando nell’Empolese valdelsa in questi mesi - affermano i Consiglieri Palazzo, Manuelli e Paolieri. In attesa di procedere in questa direzione abbiamo proposto di sedersi intorno a un tavolo insieme al Prefetto o suoi delegati e chiedere l’attuazione della normativa riguardante l'operazione “Strade sicure”, che ci sembra una strada percorribile e di assoluto buon senso. Non ci sorprende che dalla maggioranza, dal consigliere del gruppo misto e da Toscana Domani sia arrivato un voto non favorevole".

"Sono convinto che quando si siede nelle Istituzioni - afferma il Capogruppo Eliseo Palazzo - si debba avere il coraggio di votare atti di assoluta importanza e attualità come quello sulla sicurezza. Evidentemente i consiglieri del PD e di altra attuale appartenenza politica, non hanno la nostra stessa sensibilità su questi temi, ma come gruppo - come già fatto anche in altri Comuni, per esempio a Fucecchio - porteremo ulteriori contributi in questo senso".