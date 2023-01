Ubriaco e in stato confusionale, aggrediscono i carabinieri: due arresti a Prato

Due persone sono state arrestate in un solo giorno nella provincia di Prato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È successo martedì 10 gennaio e entrambi i casi hanno visto l'intervento dei carabinieri. Nel primo pomeriggio in via Filicaia, un giovane di origini cinesi in stato confusionale, probabilmente sotto uso di sostanze stupefacenti, stava disturbando alcuni negozianti. Il tentativo dei carabinieri di riportarlo alla calma e affidarlo ai sanitari del 118 sembrava riuscito quando invece il giovane, prima di essere bloccato e messo in sicurezza, ha aggredito due militari. Trasportato in pronto soccorso per alcune verifiche sulla stabilità psichica, il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni. I carabinieri aggrediti hanno riportato, durante le fasi di messa in sicurezza, rispettivamente una distorsione ad un dito della mano e una ferita da morso.

Il secondo episodio si è verificato nella tarda serata di martedì a Poggio a Caiano dove un quarantenne di Signa, si sarebbe messo alla guida di un furgone dopo aver bevuto. Un tragitto distruttivo, fatto di carambole, ostacoli, danni ad altri veicoli e della perdita di una ruota, che è finito con lo schianto contro un muretto di cinta. Dopo la corsa, che fortunatamente non ha coinvolto altre persone, l'uomo sarebbe uscito dal mezzo inziando a vagare per la strada correndo il pericolo di farsi investire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sollecitati dai passanti e da alcuni dei proprietari dei mezzi danneggiati, aggrediti e minacciati al loro arrivo dal conducente, finito in manette. Anche in questo episodio i due militari hanno riportato lievi contusioni.

Entrambi gli arrestati sono stati giudicati mercoledì mattina per direttissima al tribunale di Prato, che dopo aver convalidato gli arresti e fissato una nuova udienza per la discussione, ha disposto la liberazione del giovane e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il conducente del furgone, sul quale sono ancora in corso gli accertamenti amministrativi sulla condotta alla guida e i danni provocati.