A Firenze la prima edizione del memorial Davide Astori

Si è svolta ieri alle ore 18 presso il Museo del Calcio di Coverciano (in Via A. Palazzeschi, 20 Firenze) la presentazione alla stampa della prima edizione del Memorial “Davide Astori”, il Torneo organizzato dall’Unione Sportiva Affrico - patrocinato dal Comune di Firenze, dal Comitato Regionale Toscana del CONI e dal Comitato Regionale della LND – dedicato all’amatissimo capitano e difensore viola, scomparso prematuramente il 4 marzo del 2018, che avrà luogo a Firenze dal 2 al 4 giugno 2023.

Il memorial nasce come torneo del cuore e dei valori, “un piccolo grande miracolo” come lo definisce Matteo Marani, Presidente della Fondazione Museo del Calcio, “come quello che Davide Astori ha compiuto e compie ogni giorno, l’unico vero momento degli ultimi anni in cui ha unito veramente tutti, una cosa rarissima nel nostro mondo… e lui ce l’ha fatta… non possiamo non dimenticare cosa fu il tributo da parte di tutto il mondo del calcio al ragazzo meraviglioso che è stato”.

Astori fu un capitano buono, un esempio di valori e principi dello sport. Quelli che rappresentano l’orizzonte a cui guarda l’Affrico, i principi cardine che guidano le attività di questi anni della polisportiva fiorentina che proprio nel 2022 ha compiuto cento anni. “All’Affrico ogni giorno cerchiamo di raccontare i valori di educazione e rispetto ai bambini, l’importanza di saper vincere e soprattutto di saper perdere” - afferma con convinzione la Presidente dell’US Affrico Valeria Pisacchi - “Era giusto che il primo torneo a lui dedicato fosse destinato ai più piccoli, perché sono loro il nostro punto di partenza e di arrivo.”

In questa direzione vanno i nuovi servizi messi in campo dall’Affrico in questa stagione: la consulenza psicologica rivolta alle famiglie, ai ragazzi, agli allenatori e dirigenti, un approfondimento sulla tutela dei minori sulla base delle nuove regole sulla Figc e una collaborazione con Personal Next, brand di Next Genomics e partner scientifico del torneo, “un team di ricercatori, altamente competente, con un parco strumentale di altissimo livello” per offrire un’attività di consulenza nutrizionale per insegnare agli atleti uno stile di vita sano.

Il memorial Davide Astori è un torneo di calcio riservato alla categoria Pulcini 2012-2013 e si terrà a Firenze dal 2 al 4 giugno 2023 presso gli impianti della polisportiva Affrico di Viale Fanti e San Marcellino.

In campo si sfideranno sedici squadre, di cui sei professionistiche (annata 2013), due dell’Affrico e otto dilettantistiche (entrambe dell’annata 2012) provenienti da tutta Italia.

Le società professionistiche che hanno finora aderito all’iniziativa sono: Cremonese, Cagliari, Roma, Fiorentina (squadre dove Astori ha giocato da professionista e che vengono celebrate anche nei colori del logo del torneo), Inter e Bologna.

Il torneo nasce da un’intuizione, come racconta Renato Buso, Direttore Tecnico della Sezione calcio dell’US Affrico: “Per me il calcio nasce sempre da un fondamento, che è quello della persona. Quando ho pensato ad Astori, nel suo sguardo, nel suo movimento, nella sua persona, ho ritrovato quello che è il mio calcio, un calcio nostalgico che si basava meno sull’apparenza e molto più sulla sostanza. Astori è sempre stato un ottimo giocatore, ma soprattutto un grande uomo”. Ma non solo, per Renato Buso “Davide Astori a Firenze è una presenza viva, la senti sempre ovunque, e vogliamo trasmettere questa sensazione in questo torneo, questa passione vogliamo insegnarla ai Pulcini dell’Affrico e delle altre squadre, perché diventino non solo calciatori, ma uomini di valore”.

I valori di Davide Astori sono quelli da lui tramandati alla Fiorentina di oggi, come ha sottolineato Joe Barone, Direttore Generale della società viola: “Io li vedo nel nostro capitano, che era il suo capitano, Cristiano Biraghi”. Davide ha lasciato nel suo compagno di squadra il ricordo e l’esempio di come essere un calciatore, un papà, un amico, un cittadino del mondo. In merito alla recente affiliazione dell’US Affrico alla Fiorentina, Joe Barone ha poi affermato che è soddisfatto del sodalizio che lo lega alla polisportiva di Campo di Marte, in quanto società storica di Firenze.

All’evento di presentazione erano presenti inoltre l’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, il Presidente del CONI - Comitato Regionale Toscana - Simone Cardullo, il Presidente della LND - Comitato Regionale Toscana - Paolo Mangini e i familiari di Davide Astori.

Proprio Bruno Astori, fratello di Davide, ha preso la parola per esprimere tutta la gratitudine della famiglia per l’evento in suo onore: “Siamo lieti di agevolare il ricordo di Davide con queste manifestazioni, specialmente quando sono coinvolti dei ragazzini che si divertono giocando a calcio, incarnando dei sani valori… Ringrazio l’Affrico perché questa per noi è la cosa più bella.”