Carenze nei cantieri edili, due sanzioni nel Livornese

Due sanzioni per due imprenditori edili a Piombino e San Vincenzo. I due, entrambi cinquantenni, sono titolari di due ditte diverse: sono state elevate nei loro confronti ammende per un ammontare complessivo di oltre cinquemila euro.

Nel corso dell'ispezione in un cantiere di Piombino, i carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità nell'impalcatura, risultata carente di alcune tavole fermapiede ad alcuni livelli di ponteggio; elementi, tra gli altri, spiegano i militari, che la legge impone a tutela dei lavoratori in quota e di coloro che si trovino a passare sotto o nelle immediate vicinanze dei ponteggi.

Carenze più gravi in un cantiere edile a San Vincenzo: qui a mettere a rischio la sicurezza degli operai impiegati era l'impalcatura, incompleta e mancante di parti contro il pericolo di caduta di persone e cose e l'assenza del piano operativo di sicurezza e del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi che deve obbligatoriamente essere tenuto a disposizione. In ragione di tali carenze, l'attività è stata sospesa in via precauzionale e potrà essere riavviata al ripristino di adeguate condizioni di sicurezza.