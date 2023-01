In attesa dell'arrivo di Elly Schlein nell'Empolese Valdelsa, nasce il comitato a sostegno della candidatura della deputata come segretario Pd. Quest'oggi al circolo Arci di Cortenuova (Empoli) in tanti si sono radunati per dare il loro sostegno nella corsa alle primarie del 26 febbraio.

L'assessora regionale Alessandra Nardini e il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini sono i nomi più in vista a sostegno della candidatura (nel comitato anche Amedeo Cantini e Gianni Bagnoli dei Giovani Democratici), che si prospetta in salita a livello di sondaggi ma che non manca di entusiasmare chi auspica un "ritorno a sinistra", come e meglio di Zingaretti segretario, spogliando finalmente il partito dei rimasugli dell'epoca renziana.

L'obiettivo era quello di raggiungere "una costituente vera" per sciogliere "i nodi sull'identità", come afferma Nardini: "Una proposta di sinistra, ecologista e femminista, nel momento più difficile del Pd. Il programma presentato per le elezioni del 25 settembre era buono ma non siamo stati credibili nel presentarlo".

Il comitato Schlein si vuole presentare a "sindacati e scuola", senza che il Pd diventi "la cassa di risonanza di cosa si fa a livello locale, regionale e nazionale". Il Pd oggi risulta "schiacciato tra Terzo Polo e M5S". Rispolverando un vecchio slogan, Nardini si vuole rivolgere agli iscritti di oggi e di domani: "venite e cambiateci".

Le "grandi speranze" del comitato deve passare da "una sintesi sulle proposte con chiarezza", afferma Cucini. "Il Pd è stato vago su diritti, lavoro, ambiente", e alle elezioni politiche "ci hanno mangiato". Ora l'entusiasmo è alle stelle e sono in programma sul territorio appuntamenti per presentare la proposta in vista del voto delle primarie.