Cultura, in arrivo a Vinci 200mila euro dal Ministero dell'Interno

Duecentomila euro per aumentare la fruizione del patrimonio artistico di Vinci, ampliandone l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo.

Con il progetto “Comprendere Leonardo nella sua città natale: interventi per il potenziamento dell’accessibilità culturale”, il Comune di Vinci è tra gli assegnatari del fondo del Ministero dell’Interno a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di Covid-19, previsto dalla legge 21 maggio 2021 n.69.

Dei 259 Comuni che hanno presentato domanda, 170 sono stati ammessi a valutazione e soltanto 51 hanno avuto accesso al finanziamento. Il Comune di Vinci si è classificato al 15esimo posto ottenendo il massimo contributo disponibile.

Il progetto è stato elaborato dall'Ufficio Cultura del Comune di Vinci con il supporto del Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con il quale sono all’attivo presso il Museo Leonardiano rapporti di collaborazione scientifica.

Tra le aree di intervento previste dal progetto, il miglioramento e l’inclusione nell’esperienza di visita al Museo Leonardiano attraverso versioni hands-on dei modelli e versioni tattili per non vedenti, nuovi percorsi di realtà aumentata e realtà virtuale e gamification sui contenuti del museo. E ancora, la realizzazione dell’esposizione temporanea “Leonardo e l’arte della guerra”,nuove versioni del sito internet www.museoleonardiano.it, con sezione dedicata sulla Casa natale di Leonardo, del sito www.bibliotecaleonardiana.it e del sito www.vinciturismo.it, oltre a iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate.

“Il finanziamento ci permette di migliorare e incrementare l’offerta culturale di Vinci, concretizzando iniziative che avevamo in cantiere da tempo - commenta la vicesindaca e assessora alla cultura di Vinci Sara Iallorenzi – . Punteremo sul potenziamento del percorso di digitalizzazione già intrapreso e sull’inclusione. Alcune proposte sono state studiate per avvicinare il pubblico più giovane. In cantiere poi il rifacimento della sala della guerra del Museo Leonardiano. Un investimento che consentirà di progettare iniziative culturali sempre più all’avanguardia”.

Fonte: Comune di Vinci