Gran vittoria in casa per Basket Castelfiorentino

Inizia nel migliore dei modi l’avventura del Basket Castelfiorentino nella seconda fase valida per l’assegnazione del titolo regionale e per la corsa alla promozione in serie B. Al PalaGilardetti le ragazze di Jacopo Giusti si impongono 66-54 sulla Pallacanestro Femminile Montecatini al termine di una gara fatta di break e contro break ma di fatto sempre amministrata.

Con Emma Aramini costretta a lasciare il campo durante la prima frazione per un infortunio al dito, alla quale facciamo il nostro più grande in bocca al lupo di una pronta guarigione, le gialloblu costruiscono la vittoria grazie ad una difesa corale e a due ottime prestazioni offensive di Bellantoni e Gonzato, che prendono letteralmente per mano l’attacco castellano.

Avvio di gara subito combattuto, con Montecatini che mette la testa avanti al 10′ per il 12-17 che rappresenta di fatto l’unico vantaggio ospite. Nella seconda frazione le gialloblu cambiano passo, si chiudono in difesa e passano a condurre andando al riposo lungo sul +6 (38-32). Nella ripresa il match procede a scatti: all’allungo castellano segue il tentativo termale di rientrare, ma nonostante il tira e molla le gialloblu tengono saldo il controllo. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 47-44, l’ultimo quarto è quello della fuga definitiva.

Prossima settimana doppio impegno lontano da casa: mercoledì alle 21.15 gialloblu in campo a Firenze, sabato alle 20.30 attese a Porcari.

BASKET CASTELFIORENTINO – P. F. MONTECATINI 66-54

Tabellino: Bellantoni 20, Gonzato 17, Banchelli 13, Baldinotti 4, Caparrini 8, Andries 2, Ammannati 2, De Felice, Aramini. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 12-17, 38-32 (26-15), 47-44 (9-12), 66-54 (19-10)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.