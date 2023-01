Guida ubriaco in centro a Pisa

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio i carabinieri di Pisa hanno denunciato una persona per guida in stato di ebrezza. In centro storico i militari hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l, ben oltre il limite consentito. Nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria locale. Ritirata la patente di guida.