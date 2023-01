Hetta Vairani nuova giocatrice dell'Empoli Pallavolo

È la giovane Henrietta (Hetta) Vairani il nuovo acquisto dell’Empoli Pallavolo che è entrata a far parte della prima squadra. La rosa della Timenet, attualmente al secondo posto del Campionato Nazionale di serie B2, si completa dunque con Hetta. L’atleta originaria di Romanengo (Cremona), classe 2002 e proveniente dalla Rossetti Market Conad di Alseno (serie B2, girone F), è arrivata ad Empoli giovedì scorso ed ha iniziato subito gli allenamenti. Giocherà nel ruolo di opposto e sarà a disposizione di coach Marco Dani già dalla partita di domani 15 dicembre contro Ius Pallavolo Arezzo in programma alle 17.30 nella palestra comunale di Palazzo del Pero.

“Ho iniziato nelle giovanili fino alla B1 a Crema, poi a vent’anni per fare esperienza mi sono trasferita ad Alseno vivendo da sola per la prima volta – racconta Hetta Vairani - Mi trovavo abbastanza bene nella Pallavolo Alsenese dove ho iniziato questa stagione sportiva ma ho scelto di venire ad Empoli con l’intenzione di crescere sia nei fondamentali che a livello di gruppo. Sono stati tutti gentili nell’accogliermi, mi sembra una vera squadra. A Crema dove sono stata sei anni ho trovato una famiglia e mi manca quel clima, mi auguro di ambientarmi al meglio qui. Io sono l’ultima arrivata, spetta a me impegnarmi al massimo. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo di questo Campionato, crescendo tecnicamente e mentalmente”

Fonte: Ufficio Stampa