Lavori in via Roma a Castelnuovo Berardenga

Prenderanno il via lunedì 16 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale in Via Roma, nel cuore del centro storico di Castelnuovo Berardenga. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, la regimazione delle acque meteoriche, una nuova illuminazione e l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano, quali panchine e fioriere. L’investimento complessivo ammonta a circa 47 mila euro e conta su risorse proprie del Comune.

“La manutenzione straordinaria della viabilità pedonale in Via Roma - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - si inserisce nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale che hanno interessato l’area davanti al Palazzo comunale. La pavimentazione del nuovo percorso pedonale sarà in ‘sacatrasparent’, una tipologia di conglomerato bituminoso trasparente a basso impatto ambientale che, insieme alla nuova illuminazione e ai nuovi arredi urbani, valorizzerà il contesto del nostro centro storico e la riqualificazione effettuata”.