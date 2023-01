Moderne ed ecosostenibili: a Fucecchio in arrivo due nuove scuole dell’infanzia

Due nuovi scuole, più moderne, funzionali e sostenibili, accoglieranno ben presto i bambini e le bambine di Fucecchio. Sono stati presentati questa mattina nella sala consiliare del Comune i progetti di rinnovamento del polo dell’infanzia di via Foscolo e della scuola dell’infanzia di Vedute - entrambi finanziati grazie ai fondi del PNRR dell’Unione Europea - durante un incontro aperto alla cittadinanza nel quale il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini hanno illustrato il percorso e la volontà dell'amministrazione comunale di investire nella scuola e nella riqualificazione degli edifici e degli spazi pubblici. La presentazione nel dettaglio dei due progetti è stata invece illustrata dalla dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Fucecchio, Paola Pollina, e dall'architetto Romina Guglielmi, insieme agli architetti degli studi tecnici che ne hanno curato la realizzazione.

Il primo progetto, che verrà realizzato entro il 2026, sarà un intervento di edilizia scolastica dal costo complessivo di 6 milioni di euro che andrà a sostituire l’attuale plesso di via Foscolo, composto dal nido comunale “La Gabbianella”, dalla scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” e dalla mensa scolastica a servizio di tutte le scuole comunali. La nuova struttura sarà composta da tre edifici ai quali si affiancheranno un parcheggio e un parco. Nello specifico, l’asilo nido sarà ampliato, raddoppiando i posti pubblici attualmente disponibili, mentre al posto dell’attuale scuola dell’infanzia sarà costruita una completamente nuova sul lato di via Marco Polo, realizzata con materiali ed impianti ecosostenibili. A completare il polo sarà la nuova mensa scolastica che arriverà a produrre fino al 1500 pasti al giorno.

Il secondo intervento, dal costo complessivo di circa un milione di euro, riguarderà invece la scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco” nella frazione di Vedute. Il progetto, i cui lavori partiranno entro il prossimo mese aprile e si concluderanno nell’arco di 12 mesi, prevede la realizzazione di un plesso completamente nuovo che andrà a sostituire l’edificio attuale e che sarà realizzato in una posizione più distante rispetto alla strada. La nuova scuola ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, e con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto.

“Un progetto che riguarda l'intera comunità – spiega il sindaco Alessio Spinelli – perchè investire nella scuola significa investire nel futuro. A Fucecchio abbiamo un'offerta educativa completa, che parte dagli asili nido per terminare con le scuole superiori, ed i fondi che abbiamo ottenuto grazie al PNRR ci permettono di investire ancora in un settore centrale per tutti noi. Certo è che adesso arriva il bello - conclude - perché dopo essere riusciti ad ottenere i finanziamenti starà a noi mettere in campo tutte le nostre forze e collaborare per riuscire a realizzare, nelle tempistiche richieste, due opere davvero importanti”.

“Siamo felici di veder partire due progetti voluti ed attesi da anni - prosegue la vicesindaca Emma Donnini – e che finalmente sono in rampa di lancio grazie ai fondi del PNRR e alla capacità dell'amministrazione di intercettarli. Il progetto di continuità educativa che ormai da anni contraddistingue Fucecchio, è un progetto che le famiglie conoscono e riconoscono, non soltanto quelle residenti nel nostro comune ma anche quelle che, da fuori comune, scelgono le nostre strutture e i nostri servizi. E lo testimonia il fatto che, a differenza di tanti comuni che hanno il problema di non riuscire a riempire i nidi d'infanzia, noi ci troviamo a fronteggiare il problema opposto, ovvero quello di dover aumentare i posti nei nidi pubblici a causa di una sempre maggiore domanda. Ovviamente ci aspetta una bella sfida – prosegue – e la fase più delicata, quando inizieranno i lavori, sarà proprio quella della convivenza tra la didattica e la realizzazione del progetto. Per questo la collaborazione tra amministrazione, dirigenti ed insegnanti sarà fondamentale al fine di riuscire a vedere raggiunto questo importantissimo traguardo”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa