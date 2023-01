Padule di Fucecchio, tombola benefica: effettuate quattro donazioni

Lo scorso 28 dicembre la nostra associazione è tornata ad organizzare una tombola sociale nei locali del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. L’evento, di cui abbiamo già dato conto, ha visto la partecipazione di numerose persone, con i più fortunati che si sono portati a casa i premi donati da numerose aziende del territorio.

Con il ricavato della Tombola (ed una piccola aggiunta da parte nostra) sono state quindi effettuate quattro donazioni da 250 Euro. I beneficiari sono stati: il Centro Recupero di Fauna Selvatica LIPU di Vicchio del Mugello, il Centro Recupero di Fauna Selvatica CETRAS di Empoli, il Centro Recupero Uccelli marini e Acquatici (LIPU) di Livorno ed il Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio.

Si è così voluto dare un piccolo sostegno a quelle strutture che a nostro parere svolgono un fondamentale servizio sul territorio, cioè quello del soccorso, della cura e della riabilitazione di animali selvatici, che, nella maggior parte dei casi, sono stati vittima di attività umane. Conosciamo queste strutture e siamo testimoni della dedizione e della professionalità con le quali il lavoro viene effettuato: un impegno molto gravoso a fronte di poche risorse messe a disposizione dalle istituzioni. Oltre ad offrire una nuova chance agli animali in difficoltà, questa attività presenta anche un importante profilo di carattere educativo, dato che una parte degli animali recuperati (in particolare gli uccelli rapaci) viene liberata in occasione di eventi aperti al pubblico (solitamente molto partecipati) dove viene raccontata la storia dei soggetti liberati e vengono fornite molte informazioni circa la tutela della fauna selvatica e le procedure da adottare in caso di ritrovamento di animali in difficoltà.

La donazione al Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio vuole essere un piccolo segnale in netta controtendenza rispetto all’atteggiamento di “fuga” di alcuni soci. Noi siamo convinti che il Centro vada salvato, anche perché esso rappresenta un punto di riferimento autorevole in Valdinievole per la divulgazione di conoscenze su tematiche di fondamentale importanza, quali la sostenibilità e la conservazione della natura.

Amici del Padule di Fucecchio