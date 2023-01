Alvini esonerato, la Cremonese caccia il tecnico di Fucecchio

Una brutta notizia per Fucecchio e lo sport fucecchiese: Massimiliano Alvini non è più il tecnico della Cremonese. Poche ore dopo la sconfitta con il Monza in casa la Cremonese ha deciso di esonerare il mister toscano.

Le voci di un addio erano nell'aria già da settimane. Alvini era ultimo in classifica e non ha mai vinto una partita in diciotto giornate di campionato.

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi" si legge sul sito dei grigiorossi.