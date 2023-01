Successo alla Polisportiva I'Giglio per la Mundial Cup

Un ulteriore grande successo per la Polisportiva I'Giglio di Castelfiorentino arriva direttamente dal Padel, attività da non molto inaugurata ma letteralmente sulla cresta dell’onda.

Grandiosa è stata la riuscita del Mundial-Cup, il torneo tenutosi il fine settimana del 17-18 Dicembre, che ha goduto di una notevole partecipazione; molte infatti anche le persone provenienti dal circondario e non residenti a Castelfiorentino che si sono cimentate in questa originale iniziativa, organizzata e sostenuta fermamente da tutta la Polisportiva.

16 le squadre partecipanti, ciascuna composta da 4 componenti e rappresentanti ognuna una delle Nazioni qualificate alla FIFA World Cup 2022.

Ad aggiudicarsi la vittoria del torneo è la squadra dell’Inghilterra dopo un gran bello scontro finale con il Porto Rico, che conquista la medaglia d’argento.

“Da presidente è un onore accogliere queste iniziative segno di grande partecipazione e collaborazione dei nostri soci. Questa iniziativa è stata un novità originale per tutto il paese e per tutti noi messa splendidamente in campo da Francesco e Eva Cioni responsabili del settore” dice la presidentessa Irene Agnorelli.