429, Annunziati rinnovato come commissario straordinario. Protesta Buongiorno Empoli

Alessandro Annunziati, dirigente del Comune di Empoli e dal 2014 commissario straordinario per la nuova SRT 429, ha ricevuto il rinnovo dell'incarico dalla Regione Toscana fino al 2025. Ne dà conto il Burt della Regione. L'incarico ha un'indennità forfettaria di 9mila euro annui.

Nel testo si richiama la necessità di "garantire l'indispensabile continuità nell'azione già avviata, in considerazione dell'attività ininterrottamente esercitata sino ad oggi dal Commissario".

L'incarico dovrà portare a vigilare sul completamento del terzo e ultimo lotto della strada regionale, che collegherà i territori di Castelfiorentino e Gambassi Terme con Certaldo per poi ricongiugersi con il tratto già realizzato Certaldo-Poggibonsi e finalmente avere un collegamento veloce tra Empoli e la Valdelsa.

Buongiorno Empoli: "Scelta inopportuna, sotto Annunziati sversamento Keu"

La notizia non è stata accolta con favore da Buongiorno Empoli, lista a sinistra in Consiglio comunale rappresentata da Beatrice Cioni e Leonardo Masi.

Ecco il loro comunicato: "Ci sembra una scelta quantomeno inopportuno per almeno due motivi.

Il primo è che sappiamo con certezza che durante la supervisione di Annunziati sui lavori della 429 sono state sversate 8000 tonnellate di Keu (scarti tossici della lavorazione delle concerie non correttamente inertizati). Anche se non vi fossero delle responsabilità dirette del commissario, riteniamo inadeguata la riconferma di chi "se l'è fatta fare sotto il naso".

L'altro motivo è che Alessandro Annunziati, per nomina della sindaca Barnini, ricopre anche il ruolo di Dirigente tecnico al comune di Empoli. Come amministrazione abbiamo bisogno di lavoratori a tempo pieno e non part time".