Intervengono per possibile furto, ma scoprono anziana in difficoltà e la aiutano

La polizia si è precipitata in un condominio dopo la segnalazione di rumori sospetti. Gli agenti hanno pensato subito a dei malviventi in azione, ma, una volta sul posto, hanno capito cosa stava succedendo. Hanno trovato l'anziana padrona di casa a terra, in piena difficoltà. Si sono quindi prodigati per darle una mano, con tanto di lieto fine.

Il fatto è successo la notte tra domenica 15 e lunedì 16 in zona Coverciano, a Firenze. I poliziotti, intervenuti dopo che erano stati chiamati per rumori sospetti, hanno visto la luce accesa nella casa di un'ultranovantenne. Hanno rimediato le chiavi d'ingresso da una vicina, sono entrati e hanno trovato la donna stremata a terra vicino al letto.

Hanno deciso subito di aiutarla. La donna è stata subito soccorsa, confortata e rimessa sotto le sue coperte, dopo essere stata accompagnata anche in bagno.Nel frattempo è stata chiamata un’ambulanza che ha accertato immediatamente le buone condizioni di salute della malcapitata.

Secondo quanto ricostruito la signora, dopo essere finita accidentalmente sul pavimento, non sarebbe più riuscita a rialzarsi; per attirare l’attenzione avrebbe quindi cominciato a sbattere ripetutamente le proprie ciabatte sul pavimento.

Il suo non troppo convenzionale SOS, se pur non proprio all’istante, è fortunatamente arrivato all’orecchio dei condomini che, nel dubbio, hanno comunque fatto la cosa giusta: chiamare il numero d’emergenza. La signora, che dopo aver sicuramente trascorso un bruttissimo momento da sola, è stata accudita dagli agenti, che l’hanno riaffidata a un familiare.