Azione e Italia Viva chiamano a raccolta a San Miniato in vista delle elezioni 2024

A partire da mercoledì 18 gennaio e con cadenza almeno mensile, il Comitato Azione - Italia Viva di San Miniato organizzerà incontri aperti a tutti alla ricerca di contributi, idee e programmi per la San Miniato del prossimo futuro.

Il soggetto politico che chiamiamo "Terzo Polo", pensando non ad una classifica sciocca di piazzamento elettorale, ma ad una visione che rifiuta le facili e vuote ricette populistiche di destra e di sinistra, ha come obiettivo cadenzato la formazione di un partito unico. Questo determinerà la scena politica sia a livello nazionale che a livello locale.

Vogliamo che il riformismo rappresenti la casa delle persone serie e che queste persone siano rappresentate anche nel Comune di San Miniato a partire dal 2024.

Il nostro atteggiamento non è e non sarà mai quello della contrapposizione sciocca e della critica a prescindere guidata da calcoli elettorali fondati sulla rabbia. Siamo aperti a tutte le ipotesi politiche purché serie e che rappresentino, appunto, le istanze riformiste. Quale migliore occasione per i cittadini politicamente dubbiosi che quella di collaborare attivamente alla definizione di idee e proposte per la San Miniato che verrà?

Quindi Azione e Italia Viva di San Miniato propongono incontri e dibattiti che - nel giro di un anno - diventino proposte e programmi concreti da portare in Consiglio comunale.

Il primo incontro sarà al Circolo Arci di Isola mercoledì 18 gennaio alle ore 21.15.

Fonte: Azione - Italia Viva San Miniato